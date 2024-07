„We are all inklusion“ lautet das Motto einer neuen Initiative des Landes Kärnten, um Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft zu integrieren. Die Verantwortlichen setzen beim Sport an. „Sport ist nicht nur Leistung oder das Verständnis für Stärken und Schwächen, sondern ein Gemeinschaftserlebnis. Dabei soll niemand zurückbleiben und sich ausgeschlossen fühlen“, präsentierte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Donnerstag das Projekt in der Landesregierung gemeinsam mit Sportlern des KUGIS, des Caritas-Sportprojekts für Menschen mit Behinderung. In einem ersten Schritt wird 20 Sportvereinen, die ihre Mitarbeiter und Trainer motivieren, mit beeinträchtigten Sportlern zusammenzuarbeiten, eine 500-Euro-Starthilfe angeboten.