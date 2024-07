Zu einem schrecklichen Unfall kam es am Mittwochnachmittag vor der Insel Arta Mala nahe Murter, vor der kroatischen Adriaküste zwischen Zadar und Šibenik. Eine 23-jährige Kroatin verlor dabei ein Bein. Ihr Zustand ist derzeit kritisch.

Gegen 17 Uhr wurde die Polizei Šibenik-Knin alarmiert, die Frau wurde ins Krankenhaus in Zadar gebracht. „Sie kam mit sehr schweren Verletzungen zu uns und wurde sofort notoperiert.“ Die Operation sei erfolgreich verlaufen, ihr Zustand sei danach kritisch, aber stabil gewesen, berichtete Nediljko Jović, Assistent der Krankenhausdirektion Mittwochabend kroatischen Medien. Laut Jović sei es ein Wunder, dass die Patientin den Unfall überhaupt überlebt hatte: „Sie hatte sehr viel Blut verloren und vom Unfallort bis zum Eintreffen im Krankenhaus verging mehr als eine Stunde.“

Verlobungsfeier

Der Unfall war laut Zeugenberichten die Folge eines missglückten Scherzes. Die 23-Jährige war mit mehreren Personen auf einem Bootsausflug. Es herrschte ausgelassene Stimmung, man feierte die kürzliche Verlobung. Die junge Frau soll plötzlich vom Boot ins Meer gesprungen sein, um scherzhaft ihrem Verlobten davon zu schwimmen. Ihr Verlobter wollte diesen Scherz kontern und „drohte“, dass er sie im Meer zurücklassen und davonfahren werde. Als der Mann den Motor starte und Gas gab, kam es zum Unglück.

Die Frau wurde plötzlich vom Sog erfasst und kam in einen Propeller. Ihr wurde dabei das Bein unter dem Kniegelenk abgetrennt. Sofort sollen alle Insassen des Bootes und auch Zeugen des Vorfalls von anderen Booten ins Wasser gesprungen sein, um die stark blutende 23-Jährige zu bergen.

Hypovolämischer Schock

Danach wurde per Funk die Rettungskette eingeleitet und das Boot eilte nach Pakoštane, wo die Schwerverletzte dem Rettungsdienst übergeben werden konnte. „Überall war Blut, vom Bein der jungen Frau war nichts mehr zu sehen. Es war schrecklich. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie bei Bewusstsein war. Ein unbedachter Moment endet in einer so furchtbaren Tragödie. Hoffentlich überlebt sie“, erzählt ein geschockter Zeuge und Ersthelfer 24sata.hr, nachdem die 23-Jährige der Rettung übergeben wurde.

Wie das Krankenhaus mitteilt, musste die Frau Donnerstagfrüh ein weiteres Mal operiert werden. „Die Operation musste aufgrund des straken Blutverlustes durchgeführt werden. Die Patientin erlitt einen hypovolämischen Schock und liegt derzeit auf der Intensivstation im Schockraum“, so Jović, der angab, dass die nächsten 24 Stunden für das Überleben der 23-Jährigen entscheidend sein werden.

Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.