Monatelang haben sie sich für die Vorbereitungsarbeiten für das „Spectaculum zu Friesach“ ehrenamtlich voll ins Zeug gelegt – an manchen Tagen sogar von 8 bis 18 Uhr. Am Samstag können sie sich entspannt zurücklehnen und das Ambiente in vollen Zügen genießen, wenn das Fest in der ältesten Stadt Kärntens eröffnet wird. Die Rede ist von Dooris Sematon-Kejzar (60), Margit Schüttenkopf (59) und Elfi Kammersberger (62).