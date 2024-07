Die Landesliste der Kärntner ÖVP für die Nationalratswahl am 29. September hat für Verwunderung gesorgt. An der Spitze stehen mit Gabriel Obernosterer (69) und Elisabeth Scheucher (70) zwei Routiniers, bei denen auch parteiintern manche eher mit einem Abschied in die Politpension gerechnet hatten. Ein weiterer Nationalratsabgeordneter, Peter Weidinger (46), findet sich nur auf dem aussichtslosen fünften Listenplatz. Landesparteichef Martin Gruber setzt offensichtlich nicht auf den umtriebigen Villacher. Der ist „enttäuscht“, nimmt die Entscheidung aber „zur Kenntnis“. Aufgeben will Weidinger jedoch nicht, sondern mit einem Vorzugsstimmenwahlkampf den Einzug in den Nationalrat schaffen.