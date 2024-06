Die Kärntner ÖVP hat am Donnerstagabend ihre Kandidaten für die Nationalratswahl im Herbst. An der Spitze stehen mit Gabriel Obernosterer (69) und Elisabeth Scheucher (70) Erfahrung an der Spitze. Mit Johann Weber folgt auch auf Rang drei ein aktueller Nationalratsabgeordneter. Auf Platz vier - so viele Mandatare stellt die Kärntner ÖVP aktuell - steht Bundesrätin Sandra Lassnig. Weil mit teils starken Verlusten zu rechnen ist, steht Nationalrat Peter Weidinger mit Platz fünf schon an aussichtsloser Stelle.