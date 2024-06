Naheliegend, dass im Vorfeld von Wahlen, und seien es die bundesweite Nationalratswahlen am 29. September, auch innerhalb der Kärntner SPÖ-ÖVP-Regierungskoalition kantiger formuliert wird. Und gerne lanciert wird, was gerade in der anderen Partei läuft. Mit Interesse wird in den ÖVP-Reihen die interne rote Debatte/Frage verfolgt, ob Landeshauptmann Peter Kaiser (65) die gesamte fünfjährige Periode, also bis Frühjahr 2028, Landeshauptmann bleibt oder vorzeitig einem Nachfolger/einer Nachfolgerin die Chance gibt, als amtierende Nummer 1 in die Wahl zu gehen. Nach steirischem (ÖVP-)Beispiel. Wobei von Kaiser offiziell bekannt ist, dass er bis zum Ende der Periode im Amt bleiben will.