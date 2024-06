Selten ist der Andrang bei einer Gemeindekonferenz so groß. Städte- und Gemeindebund gemeinsam haben Dienstag Bürgermeister, Amtsleiter, Landtagsabgeordnete und Regierungsmitglieder in den Lakesidepark in Klagenfurt eingeladen, wo die dramatische Finanzlage der Kärntner Städte und Gemeinden sowie Lösungsansätze Kernthemen waren.