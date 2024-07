Das Thermometer klettert über 30 Grad. Die Sonne scheint. Der Sommer hat so richtig Fahrt aufgenommen. Der Urlauberverkehr in Richtung Süden stockt allerdings am Samstag. Auf der Autobahn A11 staut es sich vor dem Karawankentunnel seit den Vormittagsstunden. Mittlerweile reicht der Stau bis zur Abfahrt St. Jakob im Rosental zurück. Derzeit wird der Reiseverkehr blockweise abgefertigt. Die Wartezeit beträgt etwa eine Stunde.

Ausweichen kann man über den Loibl oder den Wurzenpass. Auch auf der A10 in Richtung Knoten-Villach vor dem Oswaldibergtunnel muss mit Verzögerungen von etwa 15 Minuten gerechnet werden. „Der Höhepunkt der Reisewelle in den Sommermonaten Juli und August in Richtung Süden ist erfahrungsgemäß immer der Samstag. Wir empfehlen deshalb nach Möglichkeit, alternative Tage bei der Anreise ans Urlaubsziel zu wählen“, sagt Patrick Boschitz vom ÖAMTC Kärnten.

Typischer Staupunkt in Kärnten ist der Karawankentunnel: „Kaufen Sie deshalb unbedingt vorher die digitale Videomaut online, das erspart lange Wartezeiten in Richtung Slowenien“, empfiehlt Boschitz. Auch auf der Südautobahn A 2 zwischen Velden und Villach kann es zu Stauungen wegen einer Baustelle kommen.

Grenzübergänge

Auch wenn man die Kärntner Grenze endlich passiert hat, müsse man mit weiteren Verzögerungen in Richtung Adria rechnen. „In Italien etwa auf der Autostrada A 23 bei Udine und der A 4 entlang der Verbindung Venedig–Triest. In Slowenien auf der Autocesta A 1 zwischen Spielfeld und Maribor und bei der Umfahrung von Ljubljana ist immer mit Staus zu rechnen“. Für die Autobahnfahrt nach oder durch Slowenien müsse auch vorher die digitale Vignette gekauft werden, erinnert Boschitz.

An den acht internationalen Grenzübergängen von Slowenien nach Kroatien gibt es erfahrungsgemäß auch immer wieder längere Wartezeiten: „Die Grenzen Kastel und Plovanija sind Grenzübergänge für die Reise nach Istrien und werden sicher ein Geduldsspiel“, sagt Boschitz. Zur Kvarner-Bucht kommt man über die Übergänge Rupa, Pasjak und Jurovski Brod. Bregena, Macelj oder Dubrava-Krizovljanska sind bei Reisen nach Dalmatien zu passieren. „In Kroatien selbst sind natürlich die Mautstellen auf den Autobahnen immer wieder Stau-Hotspots, an denen man Geduld mitbringen sollte“, so Boschitz

Getränke und Spielzeug

Boschitz empfiehlt, sich auf der Fahrt in den Urlaub nicht stressen zu lassen und genügend Zeit einzuplanen: „Mit dem Routenplaner vor Reiseantritt vorbereiten und alle Vignetten vorab online kaufen. Ausreichend Getränke mitführen, genügend Pausen einlegen, und wer mit den Kindern unterwegs ist, mit Spielzeug oder Lesestoff für Ablenkung und Unterhaltung sorgen.“