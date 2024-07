Er heißt Grummel, ist 3,5 Jahre alt und ein Husky-Malamute-Mischling. Den Namen hat er nicht durch Zufall bekommen, denn der flauschige Vierbeiner war nicht immer so zugänglich wie er es inzwischen ist. Allerdings auch kein Wunder, wenn man einen Blick in Grummels Vergangenheit wirft. Vor zwei Jahren wurde der Rüde gemeinsam mit acht anderen Hunden in einem Keller in Kärnten gefunden. „Wie sich herausstellte, war die Besitzerin der Tiere in den Urlaub geflogen und hatte ihre insgesamt neun Huskys zur Aufsicht durch den Nachbarn zurückgelassen. Dieser fand sich mit der Aufgabe überfordert, konnte sich den Tieren weder nähern noch diese versorgen“, erinnern sich Mitarbeiter des Tiko in Klagenfurt zurück.