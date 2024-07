Der Gamsgrubenweg am Großglockner ist bei Gletscherexkursionen sehr beliebt, da man einen traumhaften Blick zur Pasterze sowie zum Gipfel hat. In der Kernzone des Nationalparks Hohe Tauern gelegen, genießt die wegen Steinschlaggefahr mit einem Betretungsverbot versehene Gamsgrube unterhalb des Fuscherkarkopfes als Sonderschutzgebiet eine Ausnahmestellung. Das berücksichtigte der Österreichische Alpenverein (ÖAV), als er die in diesem sensiblen Umfeld stehende, wegen Baufälligkeit geschlossene Hofmannshütte, 2016 schleifen ließ und von einem Neubau Abstand nahm. Nahe der alten Hütte will jetzt die Großglockner Hochalpenstraßen AG (Grohag) eine neue bauen; sie soll Sepp-Forcher-Hütte heißen.