Ein 53-jähriger Angestellter der Straßenmeisterei war am Mittwoch um 8:45 Uhr mit Baumschnittarbeiten entlang der Ferndorfer Straße in der Gemeinde Weißenstein beschäftigt. Dabei kam es zu einem schweren Unfall: Es löste sich ein unter Spannung stehender Ast und traf den Mann am Körper.

Rettungseinsatz

In der Folge machte der 53-Jährige mit seiner Motorsäge eine Bewegung gegen seinen rechten Oberschenkel und erlitt dadurch eine tiefe Schnittverletzung. Er wurde nach Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins LKH Villach verbracht.