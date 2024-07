Zu einem tragischen Unglück ist es am Dienstag in der Gemeinde Frauenstein gekommen. Ein 18-jähriger Forstarbeiter aus dem Bezirk Klagenfurt-Land wurde dabei von einem fallenden Baum getroffen. Nachdem ein Arbeitskollege die Rettungskette in Gang setzte, konnten Einsatzkräfte der FF Pisweg den eingeklemmten Arbeiter befreien.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Arbeiter aufgrund der schweren Verletzungen an der Unfallstelle.