Zwei Franzosen boten am Donnerstag einer 35-jährigen Lavanttalerin in einem Gasthaus in Wolfsberg ihre Dienstleistung in Form von Straßenpflasterreinigungen an. Da die Frau die Sache erst mit ihrem Ehemann besprechen wollte, kam es noch zu keinem Angebot. Ein neuer Termin wurde für Montag vereinbart.

Doch aufgrund medialer Berichterstattungen vermutete die 35-Jährige, es könnte sich um Betrüger handeln. Daher verschob sie den Termin für das anstehende Verkaufsgespräch nochmals auf 14 Uhr, notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei.

Der verdächtige Pkw konnte daraufhin mit den beiden Tatverdächtigen durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Es kam zu keinem Schaden. Die beiden werden wegen versuchten Betrugs angezeigt.