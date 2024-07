Jetzt geht‘s ab in die Ferien! Schülerinnen und Schüler aus Kärnten und Osttirol haben haben uns erzählt, was sie in den nächsten neun Wochen vor haben. Während die einen arbeiten oder für eine Nachprüfung lernen, werden andere die schulfreie Zeit nutzen, um zu baden, Freunde zu treffen oder auf Urlaub zu fahren.