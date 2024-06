Wie viele Stunden werden am Freitag, 5. Juni, abgehalten, ehe die Schüler ihre Zeugnisse ausgehändigt bekommen und in die Ferien entlassen werden? Diese Frage stellen sich nicht nur Schüler, Lehrer und Eltern, sondern auch die Direktoren, nachdem ein altes Rundschreiben der Bildungsdirektion kursiert. Rein rechtlich betrachtet schreibt es für alle Kärntner Pflichtschüler am letzten Schultag mindestens drei Stunden Unterricht vor - und das, obwohl bereits zwei Wochen vorher Notenschluss war.