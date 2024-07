Österreichweit bewerben sich heuer 15.158 Personen für 1900 Medizin-Studienplätze an österreichischen Unis. Während es in Wien und Linz heuer weniger Anmeldungen zu den Tests gibt, ist die Zahl in Graz in etwa gleichgeblieben – 2.600 Personen sind angemeldet. „Mehr als 13.300 junge Menschen werden ihren Traum, Ärztin oder Arzt zu werden, aufgeben müssen. Es ist unglaublich und unverständlich, dass Österreich knapp 90 Prozent jener Menschen nach Hause schickt, die ganz wesentlich mithelfen würden, unser Gesundheitssystem vor einem Crash zu bewahren: Der ärztliche Personalengpass wird zusehends spürbar. Und es wird in den kommenden Jahren noch schlimmer: Immer mehr Medizinerinnen und Mediziner stehen vor der Pensionierung, während zeitgleich die Zahl älterer und damit krankheitsanfälliger Menschen massiv steigt“, kritisiert Kärntens Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) das Procedere.