Unbestimmten Grades verletzt wurden Dienstagnachmittag eine Frau (22) aus Wernberg und ihr Hund. Sie sind beim Wandern in den Gailtaler Alpen rund 20 Meter über eine Felsstufe abgestürzt.

Die 22-Jährige war gemeinsam mit ihrer Freundin (26), ebenfalls aus Wernberg, auf der Nordseite vom Staff unterwegs. Auch diese führte einen Hund mit. Sie wollten beim Abstieg einen nicht markierten Notsteig, der Jägern vorbehalten ist, wählen, und gerieten in eine steile Rinne, wo die 22-Jährige mit ihrem Hund abstürzte. Die Bergrettungsstelle Spittal an der Drau-Stockenboi wurde alarmiert.

„Die Frau hatte eine Fußverletzung und konnte das Gelenk nicht bewegen. Der Hund war schwer verletzt, konnte sich kaum noch bewegen, war aber am Leben. Daher wurde ein Hubschrauber angefordert“, berichtet Bergretter Edmund Steiner.

© Bergrettung Spittal Stockenboi

Fünf-Stunden-Einsatz

Der Einsatz dauerte insgesamt rund fünf Stunden, so Steiner: „Wir haben den gesamten Bergkamm mit einem Seilschutz gesichert, die Bergung erfolgte schließlich per Hubschrauber.“ Die Bergung eines großen Hundes in schwer zugänglichem Gelände stellte eine große Herausforderung dar, betonte Steiner. Die Hunde seien relativ groß und etwa 50 bis 60 Kilo schwer. Doie 26-Jährige und ihr Tier konnten per Seilbergung in sicheres Gelände gebracht werden.