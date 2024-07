Bisher unbekannte Täter stahlen in der Nacht auf Mittwoch einen auf einem Firmengelände in Wolfsberg versperrt abgestellten Betonmischwagen samt Kennzeichentafeln. Laut Polizei wurde das Fahrzeug aufgebrochen und durch technische Manipulation in Betrieb genommen.

Der Schaden beläuft sich in etwa auf rund 100.000 Euro. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen.