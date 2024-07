In Unterbergen/St. Veit wird Kärntens zurzeit größtes Naturschutz-Projekt realisiert. Im Westen der Stadt St. Veit, genauer gesagt im Glantal, wird auf über zwölf Hektar ein neuer Lebensraum für zahlreiche Arten geschaffen. „Den ersten Schritt haben wir in der gestrigen Regierungssitzung gesetzt. Die Landes-Naturschutzabteilung finanziert das Projekt, das von der Arge NATURSCHUTZ im Auftrag des Landes umgesetzt wird, beziehungsweise den Ankauf der Grundstücke vor“, berichtet Naturschutz-Landesrätin Sara Schaar (SPÖ). Die Projektkosten in Höhe von 789.000 Euro werden zu 100 Prozent aus Mitteln des Biodiversitätsfonds des BMK gefördert.

Bis Ende 2025 soll ein Feuchtbiotop-Komplex entstehen, wo derzeit Acker- und Wiesenflächen zu finden sind. Das hohe Potenzial für eine naturschutzfachliche Entwicklung wurde von Expertinnen und Experten bestätigt. Der Geschäftsführer der Arge NATURSCHUTZ, Klaus Krainer, zu den Maßnahmen: „Nach Erfassung der auf dem Areal vorkommenden Arten wie Amphibien, Libellen oder Vögel werden kaum bewirtschaftbare Ackerflächen in Grünflächen mit extensiver Nutzung sowie in Feuchtwiesen umgewandelt. Es sollen auch artenreiche Blumenwiesen und weitere Gewässer-Lebensräume entstehen.“ In einem derzeit noch als Maisacker genutzten Bereich konnten bereits mindestens 20 Gelbbauchunken, eine bedrohte Art, nachgewiesen werden. Durch das Schaffen von Laichgewässern soll deren Population stabilisiert und gefördert werden.

Bürgermeister ist zufrieden

Auch St. Veits Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) zeigt sich begeistert: „Dieses Projekt ist ein Paradebeispiel für ein gelungenes Naturschutz-Vorhaben, da alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Das Sumpfgebiet ist bereits jetzt ein wertvoller Lebensraum und bleibt auch in Zukunft ein gesundes Ökosystem mit zahlreichen Vorteilen für Mensch und Tier.“

Ermöglicht wird das Projekt unter anderem dank der Grundbesitzer Ulrike und Johannes Sucher, die bereit waren, Teile von drei Grundstücken zu verkaufen. „Auch wir wollen der Natur etwas zurückgeben und dabei mithelfen, neue Lebensräume für viele Arten zu schaffen. Es ist unser Beitrag für mehr Biodiversität“, erklären sie.