Ein 68-jähriger Wiener und seine 66-jährige Gattin unternahmen am Mittwoch eine Wanderung von Techendorf, Gemeinde Weißensee, in Richtung Mittagsnock. Gegen 16.30 Uhr kamen sie am Gipfel des Mittagsnock an. Die Frau fühlte sich zu diesem Zeitpunkt stark geschwächt und am Ende ihrer Kräfte, daher war für das Ehepaar ein sicherer Abstieg nicht mehr möglich und es setzte einen Notruf ab.

Mit dem verständigten Polizeihubschrauber „Libelle Kärnten“ der Flugeinsatzstelle Klagenfurt konnten die zwei Personen gegen 17.50 Uhr am Gipfel des Mittagsnock ausfindig gemacht werden. Beide konnten anschließend von der Besatzung der „Libelle Kärnten“ mittels variablen Bergtau aus der Notsituation gerettet werden und wurden unverletzt nach Techendorf verbracht.

Im Einsatz standen neben dem Einsatzhubschrauber „Libelle Kärnten“ auch dieAlpinpolizei Hermagor, die Polizeiinspektion Greifenburg, die Bergrettung Oberes Drautal und die Bergrettung Hermagor.