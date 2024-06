Manche Täter schrecken wirklich vor nichts zurück: In der Zeit zwischen Samstag und Montag brachen bisher unbekannte Täter die Gartenhütte eines Kindergartens in St. Veit an der Glan gewaltsam auf.

Aus der Gartenhütte stahlen die Unbekannten daraufhin einige Fußbälle und eine dazugehörige Luftpumpe. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen vonseiten der Polizei laufen.