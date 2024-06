Auch wenn die Kärntner FPÖ mit 33,2 Prozent bei der sonntägigen EU-Wahl das beste blaue Ergebnis bundesweit lieferte: Knapp war es und fraglich, ob mit den Briefwahlstimmen ein Mandat noch von der FPÖ zur ÖVP oder den Grünen wandert. Deshalb hat die FPÖ eine für Montag kurzfristig angesetzt gewesene Pressekonferenz abgesagt. Dienstag, als alles in trockenen Tüchern war, präsentierte FPÖ-Chef Erwin Angerer schließlich Elisabeth Dieringer-Granza (50) als „designierte EU-Abgeordnete“ (angelobt ist sie noch nicht, Anm.) und als „Botschafterin für Kärnten in Brüssel“. Nach einer Periode, also fünf Jahren Pause, besetzt damit eine Vertreterin aus Kärnten wieder ein EU-Mandat. Sie ist eine von sechs Blauen.