Wagen wir ein Gedankenexperiment und zoomen tief in die politischen Landkarten und Ergebnislisten des vergangenen Sonntags hinein. Nicht, um die EU-Wahl zu verzwergen, sondern, weil es jener Raum ist, in dem mit Leidenschaft und mit viel Selbstlosigkeit um Inhalte gerungen wird und in dem jene Posten vergeben werden, die immer noch das meiste Begehren wecken.