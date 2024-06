Der Wahlsieg, den die FPÖ den Trendprognosen zufolge bei der EU-Wahl feiert, freut auch die Kärntner Landesgruppe. Bleibt es bei dem Ergebnis mit 27 Prozent und sechs Mandaten, bedeutet das, dass die Kärntner Spitzenkandidatin Elisabeth Dieringer-Granza in das EU-Parlament einziehen wird. „Ich bin bereit für Brüssel und will dort politisch mitgestalten“, sagt Dieringer-Granza zur Kleinen Zeitung. Das Wahlergebnis sei Ausdruck der Kritik der Bevölkerung an der EU, es gehe jetzt darum die Werte Freiheit und Sicherheit in den Vordergrund zu rücken. Ein EU-Austritt ist für Dieringer-Granza „kein Thema“, aber es müssen Veränderungen in der Europäischen Union geben. Sie wolle in Brüssel nicht nur die Interessen der FPÖ, sondern auch jene Kärntens vertreten, sagt die frühere Landtagsabgeordnete, die schon 2019 Spitzenkandidatin war. „Die Bevölkerung hat zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht einverstanden ist mit der Politik im Bund und im Land“, sagt der Kärntner FPÖ-Chef Erwin Angerer.