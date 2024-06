„Es fühlt sich einfach niemand zuständig“, ärgert sich Thomas Ronft. Er lebt die Hälfte des Jahres in Velden am Wörthersee. Genauer gesagt am Beginn des sogenannten Teufelsgrabens. Und dieser ist offenbar besonders beliebt bei Hundebesitzern und ihren Vierbeinern. Ein Dorn im Auge sind Ronft jene Halter, die die Leinenpflicht trotz Hinweisschildern tagtäglich ignorieren. Und das seien viele, so Ronft, dem es jetzt reicht. „Zum Schutz der Wildtiere“, wie er betont, hat er binnen weniger Wochen mehrere Hundert Anzeigen bei der Bezirkshauptmannschaft gegen Hundehalter erstattet.