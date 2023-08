Der Besuch bei einer Geburtstagsfeier endete für eine Familie aus Villach am Sonntag in einer Tragödie. Direkt in einem Gasthaus in Villach-Land, in dem die Feier stattgefunden hatte, wurde ihr acht Monate alter Cavalier-King-Charles-Spaniel namens "Cody" von zwei hauseigenen Hunden zu Tode gebissen. Laut der Familie sei Cody plötzlich und unerwartet attackiert worden. Sie fordert deshalb, dass Hunde in so einem Fall besser verwahrt werden. Das sei laut den Gasthausbesitzern auch passiert. "Aber die großen Hunde" - einer davon ist laut Polizei ein American Staffordshire Terrier - "dürften unabsichtlich frei gekommen sein", teilen die Besitzer mit. Der Fall wurde, wie berichtet, bei der Polizei angezeigt.