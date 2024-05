Am Donnerstag gegen 18 Uhr lenkte eine 17-jährige Feldkirchnerin ihren PKW auf der Bundesstraße B 94. In Steindorf geriet sie aus bisher unbekannter Ursache auf gerader Strecke mit ihrem Auto nach rechts und kam von der Straße ab. Der PKW stürzte über die Böschung nach unten in den angrenzenden Bach. Ein hinter ihr fahrender PKW-Lenker konnte den Unfall beobachten und setzte die Rettungskette in Gang.