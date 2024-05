Mit einer starken Alkoholisierung setzte sich am Dienstagabend ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Völkermarkt hinters Steuer. Gegen 19 Uhr geriet er auf der St. Kanzianer Landesstraße (L 116) in St. Kanzian auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen den Pkw einer 51-jährigen Lenkerin aus demselben Bezirk. Die Frau erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.