Wohin? Diese Frage stellt sich derzeit für Experten im Landesdienst. Denn das Amtsgebäude der Landesregierung in Klagenfurt, Arnulfplatz 1, steht vor einer Generalsanierung. Das Regierungskollegium gab am Dienstag den Startschuss dafür. Weil ein Parallelbetrieb, also die Anwesenheit der sieben Regierungsmitglieder mit ihrem Mitarbeiterstab sowie anderer Abteilungen nicht möglich ist, muss es im ersten Quartal 2026 „zur Aussiedlung kommen“, verwies Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) auf die „große Challenge“. Wo Kaiser, Schaunig, Gruber und Co dann ihre Büros haben werden, sei noch völlig offen. „Derzeit finden Gebäudeprüfungen statt. Ich hoffe, dass wir im Kern der Zusammensetzung an einem Ort agieren können“, sagte Kaiser mit Blick auf die siebenköpfige Regierungsmannschaft.