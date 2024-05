Nicht schlecht staunte eine Kärntnerin, als sie in ihrem Schwimmteich ein großes weißes Ei entdeckte. „Es liegt im seichten Bereich auf dem Boden“, sagt die Frau. Sie habe zwar in ihrem Teich ein Stockentenpaar gesichtet, ein dazugehöriges Nest konnte sie nicht ausfindig machen. Sie rätselt nun, was es mit dem Ei auf sich hat. Auch eine Vermutung wurde laut: Vielleicht hat eine Krähe das Ei dort fallen gelassen? Krähen tummeln sich dort und auch so manch eine Nussschale fand sie schon in der Wiese.