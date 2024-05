Nicht nur für Fans von Rapid und Sturm ist das heurige Duell im Cup-Finale ein Pflichttermin. Auch für den neutralen Zuschauer wird die Neuauflage des Endspiels aus dem Vorjahr wieder ein Spektakel bieten. Das Wörthersee Stadion war innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. 30.000 Menschen werden das Spiel verfolgen. Aufgrund des enormen Andrangs - es werden auch Fans ohne Ticket in Klagenfurt erwartet - gibt es für Besucher und Bewohner einiges zu beachten. Hier die wichtigsten Infos.

Anreise

Pkw: Parkplätze gibt es (kostenpflichtig) auf dem Messeparkplatz rund 1000 Plätze zur Verfügung. Eine weitere Möglichkeit wäre Florian-Gröger-Straße.

Shuttlebusse: Diese starten ab 11.30 Uhr und fahren von der Messe über den Hauptbahnhof bis zum Stadion. Das Ticket gilt als Fahrkarte.

Sonderzug: Die Westbahn bringt Fans zum Hauptbahnhof. Nach dem Spiel fahren die Shuttles vom Stadion auch wieder retour.

Einlass: Die Stadiontore öffnen bereits um 15 Uhr. Anpfiff ist um 17 Uhr.

Fanbereiche

Grün-Weiße und Schwarz-Weiße werden aus Sicherheitsgründen wieder strickt getrennt. Den Rapidlern steht der Bereich rund um die Siebenhügelstraße hinter der Nordtribüne zur Verfügung. Der Südbereich des Stadions ist für die Fans von Sturm vorgesehen. Fans mit Tickets für die Westtribüne finden ihren Eingang auf der „Rampe“.

Für beide Fanlager gibt es eigene Anfahrtskonzepte. Rapid-Fans sollen über S6, S36, S37 (Abfahrt Klagenfurt Nord/ Feldkirchner Straße/ Villacher Ring) anreisen. Die Abfahrt nach Klagenfurt Nord erfolgt über Maria Platzer Straße, Luegerstraße, Villacher Straße, Villacher Ring und Feldkirchner Straße.

Erste Fans sind bereits vor Ort:

Großer Fanmarsch:

Schon um die Mittagszeit werden auf der Wiese neben Minimundus die ersten Grün-Weißen erwartet. Gegen 16.30 Uhr will sich der Tross in Bewegung setzen. Die Route (siehe Grafik) führt an der Universität vorbei und durch Siedlungsgebiet in Richtung Stadion. Für den Verkehr ist die gesamte Strecke gesperrt. Treffpunkt der Rapid-Fans vor der Arena, wo der Tross gegen 17.30 Uhr ankommen sollte, ist im Südbereich.

Über diese Route werden die Rapid-Fans marschieren © Kleine Zeitung

Anrainerschutzzone

Das Parken im Siedlungsgebiet im näheren Umkreis des Stadions ist kurz vor, während sowie kurz nach dem Spiel ausschließlich mit einer Anrainervignette (erhältlich im Bürgerservice im Rathaus) erlaubt.

Verbotene Gegenstände

Bilder der Pryo-Shows im Vorjahr sind um die Welt gegangen - trotz Verbots. Auch heuer stehen sämtliche pyrotechnischen Gegenstände offiziell auf der Verbotsliste. Ebenfalls nicht ins Stadion mitgenommen werden dürfen PET-Flaschen und Dosen.