Zugegeben, diese Nachricht kommt wenig überraschend: Das ÖFB-Cupfinale zwischen Sturm und Rapid am 1. Mai (17 Uhr/ORF 1 live) ist wie schon im Vorjahr ausverkauft. Sowohl die Grazer als auch die Wiener haben laut kicker.at ihre Kontingente von rund 12.500 Tickets an den Mann gebracht. Nachdem zuvor bereits 5000 Karten an Sponsoren, Partner, VIPs etc. vergeben oder verkauft wurden, ist das mit 30.000 Zuschauer fassende Wörtherseestadion restlos ausverkauft.

Sturm trifft in den kommenden zwölf Tagen gleich dreimal auf Rapid. Am heutigen Freitag (19.30 Uhr/Sky live), am kommenden Mittwoch (20.30 Uhr/Sky live) und eben im Cup-Finale. „Um unsere Saisonziele zu erreichen, sollten wir dreimal gewinnen“, gibt Sturm-Trainer Christian Ilzer die Marschrichtung vor.

Das letztjährige Finale gewann Sturm bekanntlich dank Doppeltorschütze Manprit Sarkaria mit 2:0. Der Sturm-Angreifer zog sich aber Anfang März bei der 0:3-Pleite gegen Lille in der Conference League einen Knöchelbruch zu und wird am 1. Mai nicht spielen können.