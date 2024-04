Am helllichten Tag brachen bisher unbekannte Täter am Montag in ein Einfamilienhaus einer 40-jährigen Frau in Villach-Landskron ein. Sie durchschlugen zwischen 10.45 Uhr und 11.45 Uhr die Verglasung der Terrassentüre mit einem Pflasterstein und verschafften sich dadurch Zutritt zum Haus.

„Dort durchsuchten die Täter das gesamte Objekt nach Wertgegenständen“, erklärt die Polizei heute am Nachmittag. Sie stahlen dabei Schmuck, Accessoires sowie eine Münzsammlung im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.