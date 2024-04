Asylwerber mit ausgeprägtem Hang zum Erzählen von Geschichten oder Mitglied einer Terrororganisation? Diese Frage hatte das Landesgericht Klagenfurt am Montag zu klären. Ein Kurde, der in Österreich in Haft genommen wurde, beteuerte immer wieder, nicht zurück in die Türkei geschickt werden zu können. Er sei Mitglied der PKK und habe für die Organisation als Kurier gearbeitet, ihm drohe Verfolgung und Folter.