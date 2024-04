Ein 16-jähriger Lehrling aus dem Bezirk Lienz in Osttirol war am Montag gegen 11.30 Uhr mit Arbeiten am Dach der seit Jahren geschlossenen Volksschule in Apriach (Gemeinde Heiligenblut am Großglockner) beschäftigt. Er wollte mit einem Nagelschussapparat mehrere Holzbretter der Sichtschalung befestigen, als es zum Unglück kam.

„Aus bisher unbekannter Ursache prallte ein geschossener Nagel zurück in Richtung des linken Auges des Lehrlings, der sofort über Schmerzen im Bereich des linken Auges klagte“, heißt es vonseiten der Einsatzkräfte. Der anwesende Geselle der ausführenden Holzbaufirma brachte den verletzen Lehrling zu der ortsansässigen Ärztin, sie führte die medizinische Erstversorgung des jungen Burschen durch. In weiterer Folge wurde der 16-Jährige vom Rettungshubschrauber C7 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.