Dieser Auftritt hat Spuren hinterlassen. An die 1000 Menschen sind Anfang Feber des Vorjahres in den Lakeside Park gekommen, um Herbert Kickl zu sehen. Grund genug, um für den FPÖ-Parteitag am 7. September wieder zurück in diese Veranstaltungsräume zu kehren. Doch die Freiheitlichen sind dort nicht mehr erwünscht. Auf die Anfrage folgte eine Absage. „Der Lakeside Park ist nicht der richtige Ort für Parteiveranstaltungen“, sagt Geschäftsführer Bernhard Lamprecht zu dieser Entscheidung. Man habe damals im Vorfeld der Saalbuchung nicht gewusst, um welche Veranstaltung es sich handle. „Das ist von der Personenanzahl damals beinahe entglitten. Wir sind an unsere Grenzen geraten und mussten sogar überlegen, ob wir das Gebäude aus Sicherheitsgründen räumen müssen“, sagt Lamprecht.