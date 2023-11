„Lasst euch von niemandem einreden, dass wir Extremisten sind“

Reportage. Auf seiner „Heimat-Tour“ machte FPÖ-Chef Herbert Kickl in Kappel am Krappfeld halt und setzte dort auf bekannte Themen. Am Wahlsieg 2024 zweifelt niemand mehr. Jetzt gehe es darum, wie groß der Abstand zu Platz zwei wird .