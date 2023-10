Schon Jörg Haider ist im Zuge des Heimatherbstes gerne durch das Land getourt und bei Veranstaltungen aufgetreten. Unter FPÖ-Chef Herbert Kickl wird zur Heimattour geladen. Am Freitag macht der FPÖ-Tross in Kappel am Krappfeld Station. Um 14 Uhr gehts mit Schauschmied, Musikkapelle und Jagdhornbläsern los, ab 18 Uhr werden der Kärntner Parteichef Erwin Angerer, Generalsekretär Michael Schnedlitz und Kickl zum politischen Rundumschlag ausholen.