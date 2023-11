In der Heimatgemeinde von ÖVP-Chef Martin Gruber, Kappel am Krappfeld, lädt am Freitag die FPÖ zum großen Fest mit Bundesparteichef Herbert Kickl. Die Wahl des Ortes sei weniger ein Zufall und mehr ein Zeichen, glaubt man bei der ÖVP. Bürgermeisterin Andrea Feichtinger-Sacherer (ÖVP) hat mit der Aufforderung der Freiheitlichen, stumpfe Messer mit zur Veranstaltung bringen, um sie vor Ort schleifen zu lassen, wenig Freude. „Persönlich finde ich das sehr schockierend“, sagt Feichtinger-Sacherer. Gerade in der aktuellen Zeit, in der global betrachtet Friede alles andere als selbstverständlich sei, seien derartige Worte und Anspielungen deplatziert. „Aber es ist nichts Neues, dass gewisse Gesinnungsgemeinschaften stets darauf abzielen, aufzuhetzen anstatt konstruktiv zu arbeiten“, sagt Feichtinger-Sacherer.