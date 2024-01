Umfassende Politikerfahrung kann man ihm nicht absprechen. Oder man sagt: Er ist ein Mann für alle Fälle. Gernot Darmann, den Jörg Haider 2006 als smarten jungen Mann in die Politik geholt hat und gleich zum Landesparteisekretär machte, wird jetzt von FPÖ-Chef Erwin Angerer als ministrabel bewertet. Naheliegend, dass im Vorfeld der Nationalratswahlen Spekulationen aller Art zunehmen. Wie immer der Urnengang ausgeht und ob die Freiheitlichen Teil einer Bundesregierung wären; klar ist: Darmann hatte auf Landes- wie Bundesebene schon so viele verschiedene Politfunktionen und switchte mehrfach hin und her. Ein Ministeramt wäre Neuland, - wobei der studierte Jurist auch noch nie Gemeinderat war; die Klagenfurter Stadtpartei führt er jedoch als Obmann an.