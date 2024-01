Beflügelt vom Neujahrstreffen der FPÖ-Bundespartei am Samstag in Graz und Herberts Kickls Angriff auf Platz eins bei der Nationalratswahl lud am Montag Kärntens Landesparteiobmann Erwin Angerer zum „Neujahrsauftakt“. Dabei gab er bekannt, dass seine Partei mit Gernot Darmann als Spitzenkandidat in den Nationalrats-Wahlkampf gehen werde. „Er ist bereit für zusätzliche und weitere Funktionen“, so Angerer. Auf Nachfrage meinte Angerer, dass der Klagenfurter FPÖ-Chef für ein Ministeramt infrage komme. Fordern würde man einen Regierungssitz für Kärnten aber „schon gar nicht über die Medien“.