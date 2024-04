Zwei Männer aus Feldkirchen im Alter von 37 bzw. 39 Jahren sind am späten Donnerstagnachmittag mit ihren Motocross-Motorrädern in der Gemeinde Himmelberg unterwegs. Auf einem morastigen Waldweg im Bereich Hochegg/Lassen fahren sie auf einer Seehöhe von ca. 1300 Metern talwärts, als der 39-Jährige in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad verliert und nach links über eine steile Böschung etwa 30 Meter in die Tiefe stürzt.

Verunfallter schleppt sich selbst über Böschung

Da sein Begleiter vor ihm fuhr, fiel ihm der Unfall seines Mitfahrers vorerst nicht auf. „Der Verunfallte konnte sich selbstständig über die Böschung hoch zum Waldweg schleppen, wo er wieder auf seinen Begleiter traf. Dieser verständigte die Rettung, holte den Pkw des Verunfallten und transportierte den Verletzten damit nach Himmelberg zum dort wartenden Rettungsfahrzeug“, heißt es vonseiten der Polizei. Der 39-Jährige wurde nach Erstversorgung durch Rettung und Notarzt ins UKH Klagenfurt eingeliefert.