„Bergungen sind nie lustig, aber da oben ist ja auch noch ein so lieber Kollege verstorben.“ Die Worte, die ein Arbeiter bei der Bergung am Donnerstag in Villach-Langauen findet, gehen unter die Haut. Exakt eine Woche zuvor, am Gründonnerstag, war ein Autokran rund 30 Meter von der Tauernautobahn (A10) bei Villach in die Tiefe gestürzt. Für den 55-jährigen Lenker aus Klagenfurt kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.