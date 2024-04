Seitdem ein Lkw-Kran am Gründonnerstag bei Villach-Langauen von der A10 in die Tiefe gestürzt war und das Leben des Lenkers aus Klagenfurters jäh beendet hatte (wir berichteten), liegt das Unfallwrack in unwegsamen Gelände zwischen Autobahn und Bundesstraße. Die Bergung des Fahrzeugs soll eine Mammutaufgabe werden - sie wird von jenem Unternehmen durchgeführt werden, zu dem auch der verunglückte Lenker gehörte.