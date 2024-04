Bange Minuten gab es am Donnerstagvormittag in der Ortschaft St. Peter am Wallersberg in der Stadtgemeinde Völkermarkt: Ein kleines Mädchen (2) ist aus dem ersten Stock eines Wohnhauses gefallen. Der Unfall dürfte aber glimpflich ausgegangen sein. Nach ersten Informationen habe das Mädchen glücklicherweise keine schwereren Verletzungen erlitten, so Waltraud Dullnigg, Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten. Die Zweijährige wurde vom Team der ARA Flugrettung Kärnten ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Details zum Unfallhergang sind derzeit noch nicht bekannt.