Ein im Lavanttal wohnhafter Mann (65) parkte seinen Pkw am Mittwoch gegen 12.20 Uhr nahe einer Schule in der Stadt Wolfsberg. Der 65-Jährige vollzog laut Polizei im Auto sexuelle Handlungen an sich selbst. Dabei wurde er von ein paar vorbeikommenden Schülerinnen und einer 33-jährigen Frau gesehen. Der Mann flüchtete, wurde jedoch wenig später im Zuge einer örtlichen Fahndung angetroffen. Er wird angezeigt.