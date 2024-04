Einen Polizeieinsatz gab es am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in Spittal/Drau. Dort war ein Streit zwischen einem in Kärnten lebenden Slowaken (32) und seiner gleichaltrigen Frau eskaliert. Daraufhin bedrohte der Mann seine Gattin und eine ebenfalls anwesende Familienintensivbetreuerin (53) mit einem Messer. Der stark alkoholisierte Mann zeigte sich auch beim Einschreiten der Polizei immer noch aggressiv gegenüber den beiden Frauen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

„Der 32-Jährige wurde von den Beamten vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam“, hieß es Donnerstagabend. Aufgrund seiner Alkoholisierung kann der Mann erst am Freitag einvernommen werden.