Im Zuge der Generalversammlung der Österreichischen Gesellschaft für Schule und Recht (ÖGSR) in Wien wurde Gerhild Hubmann zur neuen Präsidentin gewählt. Hubmann ist Leiterin der Bildungsabteilung im Amt der Kärntner Landesregierung und war bereits bisher als Vizepräsidentin ehrenamtlich in der ÖGSR tätig. Beruflich ist sie als langjährige Abteilungsleiterin im Bereich von Bildungs- und Schulagenden tätig und mit Schulbehörden österreichweit vernetzt. Unter den Gratulanten war auch Bildungsreferent Daniel Fellner. Er lobt das stets „zuverlässige, motivierte und überaus engagierte“ Wirken und Schaffen Hubmanns im Bildungsbereich und wünscht ihr viel Erfolg und Freude in ihrem Engagement als neue ÖGSR-Präsidentin.



Hubmann folgt dem Gründungspräsidenten, Markus Juranek, der die Gesellschaft 21 Jahre lang leitete, nach. Dieser legte die Präsidentschaft aufgrund seiner Pensionierung zurück. Zum neuen Vizepräsidenten wurde Bernhard Just, Leiter des Präsidialbereiches der Bildungsdirektion für Steiermark gewählt. Juranek wurde für seine langjährigen Verdienste und sein außerordentliches Engagement die Ehrenpräsidentschaft verliehen, damit bleibt er weiter als Ehrenpräsident der ÖGSR verbunden.



Die ÖGSR ist eine österreichweit gemeinnützige und unabhängige Gesellschaft mit rund 180 Mitgliedern aus allen Bundesländern. Sie dient einerseits der Förderung und Entwicklung des Schulrechts und versteht sich andererseits als Forum zum Austausch über schulrechtliche, rechtswissenschaftliche, rechtspolitische und allgemeine Rechtsfragen.

Neues Team

Das neue Führungsteam garantiert auch weiterhin eine qualitativ hochwertige Arbeit im Sinne eines bundesländerübergreifende Netzwerks, in dem insbesondere Schuljuristen, aber auch Bildungsverantwortliche, Vertreterinnen und Vertreter von Universitäten und Pädagogischen Hochschulen, von kirchlichen Schulämtern und Behördenvertreterinnen und -vertreter der Schulverwaltung tätig sind.



Die Gesellschaft versteht sich als Wissensnetzwerk und organisiert Fortbildungen, Kongresse und Symposien sowie Studienreisen. Darüber hinaus erlässt sie jährliche Publikationen (Newsletter „Schule und Recht“) mit wissenschaftlichen Beiträgen und Abhandlungen. Daneben informiert „Schule & Recht“ über Neuerungen im Bildungs- und Schulbereich und über die ÖGSR und ihre Aktivitäten (z.B. Bildungsreisen).

Schulrechtspreis

Seit 2010 vergibt die Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht den ÖGSR-Schulrechtspreis. Es handelt sich dabei um eine Auszeichnung, mit der rechtswissenschaftliche Arbeiten von hervorragendem Niveau und besonderer Bedeutung für das österreichische Schulrecht vor den Vorhang geholt werden. Der Preis besteht aus einer künstlerisch gestalteten Trophäe und ist mit 1000 Euro dotiert.