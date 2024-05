Zu einer ungewöhnlichen Tierrettung wurde Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr die Berufsfeuerwehr Klagenfurt gerufen: Ein Rehkitz war in Not, als es in Viktring durch einen wenige Zentimeter breiten Spalt zwischen einem Betonsockel und einer Fundamentplatte fiel. Dank aufmerksamer Passanten wurde das hilflose Tier entdeckt und anschließend die Feuerwehr alarmiert.