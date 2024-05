Aufgrund einer Anzeige, wonach ein verdächtiges Fahrzeug im Wohngebiet von Feschnig in Klagenfurt herumfahren soll, wurde am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Klagenfurt ein Fahrzeug mit slowakischem Kennzeichen kontrolliert. Im Auto befand sich ein 46 Jahre alter, türkischer Staatsangehöriger. Zwei Personen, die in der des Pkw waren, flüchteten, als sie die Polizisten sahen. Mehrere Streifen fahndeten sofort nach den beiden Männern, konnten diese jedoch nicht mehr auffinden.

Beute

Im Fahrzeug wurden geringe Mengen Suchtmittel, mehrere Armbanduhren, ein E-Scooter sowie ein Totschläger gefunden und sichergestellt. Bei den Uhren handelt es sich laut Polizei vermutlich um Diebesgut, der Totschläger sei eine verbotene Waffe. Der Lenker wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Er stand unter Drogeneinfluss. „Da der Mann das Fahrzeug nach Konsum von Heroin gelenkt hat, wurde ihm, nachdem seine Fahruntauglichkeit ärztlich festgestellt wurde, der Führerschein abgenommen und Anzeige erstattet“, heißt es von der Polizei.

Betreffend der gefundenen Gegenstände werden weitere Erhebungen geführt.